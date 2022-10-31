شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى بالبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، جي بي أوتو، حديد عز، المجموعة المالية هيرميس القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تتجاوز 400 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13475 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4533 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3612 نقطة.

كما أعلنت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقاري، في نطاق نسبة 5%صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر نوفمبر 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علماً بأن الأسهم متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 650 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.02%، وشراء الثانية 125 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.61%، وشراء الثالثة 5 ملايين سهم، وشراء الرابعة 500 ألف سهم، وشراء الخامسة 480.4 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مستشفى النزهة الدولي 327.2 ألف سهم، 524 ألف سهم، 40 ألف سهم، 148.2 ألف سهم، مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، عدد 50 ألف سهم، 1850 سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 20.9 ألف سهم.

أعلنت شركتا رواد السياحة-رواد، ليسيكو مصر، شراء المساهم شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، عدد 1.1 مليون سهم بالأولى بسعر 26.9 جنيه بقيمة إجمالية 28.95 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.474% إلى 10.6893%، وبيع الثانية 2.98 مليون سهم بسعر 9.93 جنيه بقيمة إجمالية 29.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.986% إلى 2.257%.

وأعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، شراء المساهم محمد طارق محمد إسماعيل عدد 4.8 مليون سهم بسعر 3.45 جنيه بقيمة إجمالية 16.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 1.73% إلى 5.03%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة مصر للألومنيوم مبيعات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 642.6 مليون جنيه مقارنة مع 304.7 مليون جنيه.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 745.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 66%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 293.1 مليون جنيه مقارنة مع 91.1 مليون جنيه بنسبة نمو 222%.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 150.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 95.2 مليون جنيه بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 12.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 4.4 مليون جنيه بنسبة نمو 387%.

في سياق متصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة مع الجهات المعنية لاستلام مساحة أرض بديلة للأراضي التي تم نقل ملكيتها من الشركة نظير ما تحملته عن الشركة لتنمية أراضي امتياز الشركة سابقًا، وذلك بمدينة العبور الجديدة بمساحة 50 فدانًا، وأن يتم عرض مشروع التوزيعات المقترح على الجمعية العامة العادية للشركة في النظر في التوزيع الجزئي للأرباح، والمعد وفقًا للقوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة.