شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط نتيجة تشديد القيود المتعلقة بكوفيد-19 فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما طغت المخاوف من أن يؤدي تشديد القيود فى الصين المتعلقة بكوفيد-19 إلى تقليص الطلب على الخام الأسود مع اتساع تفشي الفيروس فى المدن الصينية.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أي ما يعادل 4ر0% ليصل إلى 41ر95 دولار للبرميل بعد تراجعه 2ر1% يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أي 3ر0% ليبلغ 67ر87 دولار للبرميل بعد تراجعه 3ر1% عند الإغلاق يوم الجمعة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول إن توسيع قيود كوفيد-19 في الصين تثير دائما المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وحققت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 2.4%كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.4%.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الرائدة في توقعات الطاقة العالمية، أن الطلب على الوقود الأحفورى سيبلغ ذروته هذا العقد لأول مرة، حيث يلوح في الأفق ذروة الطلب على الغاز.

وحتى في ظل السيناريو الأقل ملاءمة للمناخ في وكالة الطاقة الدولية، فإن استخدام الغاز سينمو ببطء فقط حتى عام 2030 قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار، خاصة أن تقرير العام الماضي توقع استمرار النمو حتى عام 2050.