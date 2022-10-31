شكرا لقرائتكم خبر عن فرع خدمات متنقل للتنمية الصناعية بشق الثعبان والروبيكى لاستخراج التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تيسيرًا على المستثمرين، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتدشين سيارة المركز المتنقل لتقديم خدمات الهيئة في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومبادرتها لتطوير أداء الخدمات الحكومية.

وتقرر تواجد المركز المتنقل بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وبمدينة الجلود بالروبيكي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 9.00 ص إلى 2.30 م.

وهي سيارة كاملة التجهيزات مؤهلة لتقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي وفي وقت قياسي، وتعد بمثابة فرع متنقل من فروع الهيئة يقوم بإنهاء العديد من الخدمات والإجراءات مثل خدمات إصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي، فضلا عن تعديل رخصة التشغيل والسجل الصناعى، وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر إلى مقر الهيئة وفروعها لإنهائها، حيث تم ربط المركز المتنقل الكترونيا بالمقر الرئيسي في اطار ميكنة الاجراءات التي بداتها الهيئة.

هذا وجاري التوسع في تقديم خدمات الهيئة من خلال الفروع المتنقلة في مدن صناعية جديدة تسهيلا على السادة المستثمرين وسرعة تقديم الخدمة.