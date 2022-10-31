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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 31-10-2022 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الاثنين 31-10-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 23.80 للشراء، 23.90 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 23.85 جنيه للشراء، 23.95 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى24 جنيه للشراء.
24.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى23.80 جنيه للشراء.
23.90 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"23.80 جنيه للشراء.
23.90 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر23.80 جنيه للشراء.
23.90 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية23.85 جنيه للشراء.
23.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.15 جنيه للشراء.
24.20 جنيه للبيع.