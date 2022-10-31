الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13539 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4561 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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