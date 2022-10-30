أخبار البورصة اليوم الأحد 30-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 30-10-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اودن للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.35%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 27.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 68.5 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4533 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3236 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية، شراء الأولى 1.4 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3%، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.60%، وشراء الثالثة 5 ملايين سهم، وشراء الرابعة 600 ألف سهم، وشراء الخامسة 400 ألف سهم، وشراء السادسة 1.99 مليون سهم تمثل نسبة 0.06% من الشركة، وشراء السابعة 400 ألف سهم بنسبة 0.0355% من رأس مال الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مستشفى النزهة الدولي 327.2 ألف سهم، 524 ألف سهم، 40 ألف سهم، 148.2 ألف سهم، مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، عدد 50 ألف سهم، 1850 سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 20.9 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة تعليم لخدمات الإدارة إيرادات بلغت 617.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس عام 2022 مقابل 602.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 2.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 230.2 مليون جنيه مقارنة مع 185.3 مليون جنيه بنسبة نمو 24.2%.

حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، إيرادات بلغت 35.3 مليون جنيه خلال الفترة من نهاية يوليو حتى سبتمبر عام 2022 مقابل 35.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.97 مليون جنيه بنسبة انخفاض 42%.

حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 133.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 124.9 مليون جنيه بنسبة نمو 7.22%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.4 مليون جنيه مقارنة مع 25.96 مليون جنيه بنسبة نمو 5.69%.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 156.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 125.1 مليون جنيه بنسبة نمو 24.83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 289.91%.

حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 56.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 46.1 مليون جنيه بنسبة نمو 22.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8.4 مليون جنيه مقارنة مع 5.7 مليون جنيه بنسبة نمو 47.8%.

جي بي أوتو

قالت شركة جي بي أوتو، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT Investments B.V، الهولندية المملوكة لها بطريقة غير مباشرة بشرط استيفاء الموافقات المطلوبة، وفقًا للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.

يذكر أن شركة MNT Investments B.V، تمتلك بشكل غير مباشر حصص مسيطرة في رأسمال شركتي مشروعي للتجارة، وتساهيل للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مساهمات في شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية.

المصريين للاستثمار

قالت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إن مجلس الإدارة يعمل على التعاقد مع مستشار مالي مستقل بديلًا لشركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية؛ لإعداد دراسة القيمة العادة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال، والتي لم تحدد بعد، وذلك بعد اعتذار "سوليد".