شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: تصنيع إطارات السيارات يتسق مع رؤية توطين الصناعة بمبادرة ابدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن تصنيع إطارات السيارات في مصر، من خلال مصنع أو أكثر، يتسق مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين الصناعة، وبالتالي خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وتوفير حوالى 2 مليار دولار سنويا قيمة إطارات سيارات ومركبات مختلفة يتم استيرادها من الخارج.

وأشاد عماد حمدى بالمبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسى لدعم الصناعة الوطنية، بداية من المؤتمر الاقتصادي، ثم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة ابدأ والتي ستكون بمثابة نقطة انطلاق قوية للصناعة.

أضاف حمدى لـ"الخليج 365"، أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال تصنيع إطارت المركبات، من خلال مصانع النقل والهندسة صاجة العلامة التاريخية " نسر" والتي كانت تصنع الإطارات لكافة المركبات المصرية السنوات الماضية ، لافتا أن أساس تطوير وتحديث مصانع النقل والهندسة يحتاج الى خبرات عالمية تمتلك التكنولوجيا العالية ، لا سيما أن السوق المحلية والإفريقية بحاجة لتلك الإطارات بتكنولوجيا عالية كبديل عن الاستيراد من الخارج .

وأوضح إن الاستعانة بشريك عالمى له خبرة في تصنيع إطارات السيارات ؛ يساهم فى توطين صناعة وطنية ، خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، موضحا انه يمكن تصنيع 7 ملايين اطار مركبة سنويا في مصر على عدة مراحل بما يوفى احتياجات السوق المحلى والتصدير مع استيعاب اكثر من مصنع لإطارات السيارات.