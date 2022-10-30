الاقتصاد

شاهد.. نائب رئيس "طيبة يونيتد" يستقبل الرئيس المصري خلال زيارته لجناح المجموعة

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استقبل أحمد سليمان نائب رئيس مجموعة طيبة يونيتد و السيد معتز جندية مدير التسويق المجموعة،  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال زيارته اليوم لجناح مجموعة طيبة يونيتد على هامش ملتقى الصناعة الاول وقد تم استعرض حلول الكهرباء الجديدة لدي الشركة امام السيد الرئيس ومنتجاتها ودورها في السوق المصري ومشروعات الدولة و الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مبادرة حياة كريمة.


وأشار نائب رئيس المجموعة أن المرحلة المقبلة لم يكن وليد الصدفة ولكن بفضل الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية علي رأسها الرئيس السيسي ودعم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للصناعة الكهربائية ومستقبل الكهرباء في مصر وان هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود, وأكد أن هذا الحدث بكل فخر أصبح حدث قومي.


وأضاف نائب رئيس المجموعة  أن فريق العمل يساهم بقوة في توريد منتجات المجموعة للمشاريع الاستراتيجية العملاقة التى تجرى حاليا فى البلاد لتأمين احتياجات المواطن المصري بكل فخر صنع في مصر.


كما أن المجموعة نفذت و تم توريد عدد من منتجات الجموعة  لمشاريع التغذية الكهربائية والتوسعات الجديدة منها مشروع حياة كريمة, العاصمة الادارية و مشروع توشكي والخطة القومية للكهرباء والاعمال الخاصة بوزارة الدخلية إلى جميع المقاولين الذى يعملون ضمن مشروعات الدولة.

 


و قال معتز جندية أن مجموعة طيبة يونيتد تحت قيادة المهندس محمد سليمان تغطي احتياجات السوق المحلي والعمل التصدير لجلب العملة الصعبة. و ان طيبة يونيتد هي اكثر من 34 سنة في كل صناعات اللوحات الجهد المنخفض و المتوسط, المولدات, انظمت الارضي و السواعق, اكشاك الجهد المتوسط, انظمت الحريق, كابلات اتيار الخفيف بجانب الي قطاع المقاولات و عقود الادارة و الصيانة بالمعاير الأول و العالمية و السلام المهنية.

 

 

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