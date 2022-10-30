شكرا لقرائتكم خبر 30 يوما على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، أنه لم يتبق سوى 30 يوما على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444.

وأوضحت الأمانة في بيان لها أمس، أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارت «إحكام» إلى أنه يشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأتاحت الأمانة العامة عددا من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الالكتروني: [email protected] .

استقبال طلبات تملك العقارات

المتبقي 30 يوما تنتهي في 5 / 5 / 1444

شروط تقديم الطلبات







أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي.



أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444



ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.



تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.



طلبات لن ينظر لها