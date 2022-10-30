وزير التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أصدر قرارا باعتماد تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك في دورته الـ11 التي تمتد إلى أربع سنوات.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: عماد بن سداد الفاخري رئيسا ‏لمجلس الإدارة، والمهندس علي بن محمد القحطاني نائب أول ‏للرئيس، والدكتور سعيد بن محمد القحطاني نائبا ثانيا.

يذكر أن انتخابات غرفة تبوك تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.