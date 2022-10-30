دعم تأهيل الكوادر الوطنية في صناعة هياكل الطائرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» اتفاقية دعم تدريب مع شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع؛ لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، بما يسهم في تحقيق التوطين واستدامة ونمو الصناعة المحلية، وفقا لرؤية المملكة 2030.

وتأتي اتفاقية الدعم تفعيلا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الصندوق في وقت سابق مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر»، وتعزيزا للجهود المشتركة بين الصندوق ووزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ووقع اتفاقية الدعم نائب مدير الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والرئيس التنفيذي لشركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع أوليفير سيرجنت، بحضور مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لدسر الدكتور رائد الريس، والرئيس التنفيذي لشركة فيجاك الفرنسية جان كلاود ميلارد.

ونصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية خارج المملكة وداخلها، لتمكين أبناء وبنات الوطن وتوظيفهم في مهن تحقق المواءمة بين التخصصات التدريبية واحتياجات سوق العمل.

وفي إطار التنسيق المشترك، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل من الجهتين؛ لمتابعة تنفيذ مراحل وبنود الاتفاقية والتوسع في تنفيذها، بما يتلاءم مع احتياجات رأس المال البشري لدى شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع.

ويقدم «هدف» مبادرات وبرامج عدة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها: برنامج دعم التوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، برنامج دعم النقل الموجه، منصة تسعة أعشار، برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، برنامج دعم حضانات الأطفال «قرة»، برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، بوابة التوجيه والإرشاد المهني «سُبل»، ومبادرات دعم أخرى لتوطين قطاعات عدة في سوق العمل.

تنص الاتفاقية على







مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية خارج المملكة وداخلها



التوظيف في مهن تحقق المواءمة بين التخصصات التدريبية واحتياجات سوق العمل



تشكيل فريق عمل من الجهتين؛ لمتابعة تنفيذ مراحل وبنود الاتفاقية والتوسع في تنفيذها



تقديم مبادرات وبرامج عدة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات



اتفاقية دعم تدريب في صناعة هياكل الطائرات بين