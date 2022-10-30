مؤسسة الحبوب

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وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 16,315,249 ريالا، لصافي كمية مستلمة9,261 طنا، وذلك لـ29 مزارعا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت صرف مستحقات الدفعة العشرين من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 16,315,249 ريالا، لصافي كمية مستلمة9,261 طنا، وذلك لـ29 مزارعا.

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