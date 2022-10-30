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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريال تكلفة أعمال الصرف الصحي في حي النرجس بمدينة الرياض، إذ بدأت شركة المياه الوطنية تنفيذ المشروع ضمن جهودها لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، وانطلاقا من مبادراتها لزيادة نسب التغطية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن مكونات المشروع تضمنت تنفيذ شبكات أطوالها تزيد على 291 كلم طوليا، والتي ستخدم أكثر من 10 آلاف عقار في حي النرجس بعد اكتمال المشروع، إضافة إلى تنفيذ محطة رفع مركزية، والبدء في استقبال طلبات التوصيلات خلال 2024، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لرفع الضرر البيئي عن أكثر من 130 ألف مستفيد في حي النرجس، ولزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، وذلك تماشيا مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهده العاصمة..

وذكرت الشركة أنها ستواصل بخطى متسارعة تنفيذ كثير من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية في مواعيدها المحددة، وبجودة عالية، لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم.