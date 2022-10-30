لجنة الإشراف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة أعلنت وصول أعداد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ23 «1444 - 1448هـ» لـ42 مترشحا منهم 3 سيدات.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الترشيحات شهدت وللمرة الأولى في تاريخ الغرفة دخول مستثمر أجنبي في منافسة الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وقال رئيس اللجنة محمد المالكي إن سير عملية استقبال طلبات المترشحين تم بكل انسيابية على مدى 24 يوما؛ وذلك عبر الموقع الالكتروني voting.mc.gov.sa وفق الضوابط والشروط التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية؛ شاملا الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة.