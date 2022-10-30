1.84 مليار أرباح سابك في الربع الثالث بانخفاض 67%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» للربع الثالث انخفاض صافي الأرباح بنسبة 67% لتبلغ 1.84 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 5.59 مليارات ريال في الربع نفسه من 2021، وتراجعا بنسبة 77% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي الذي بلغ 7.93 مليارات ريال.

وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفضت أرباح الشركة إلى 16.24 مليار ريال مقارنة بأرباح 18.10 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2021.

ارتفاع الشحن

وأفادت الشركة بأن انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، علما أن هنالك زيادة في الكميات المبيعة، إضافة إلى ذلك تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

فيما يعود انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، والذي أسهم في انخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة، إضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن انخفاض الأرباح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لارتفاع مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، علما أن هنالك ارتفاعا في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة. إضافة إلى ذلك تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بصافي مبلغ 0.53 مليار ريال.

مركز متين

وقال الرئيس التنفيذي المكلف المهندس عبدالرحمن الفقيه إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، تستهدف «سابك» الحفاظ على مركز مالي متين وتظل مستمرة في خفض التكاليف التشغيلية، مبينا أن تركيز سابك على الانضباط في المصروفات الرأسمالية يتوقع أن يسهم بنهاية العام في خفض الإنفاق الرأسمالي بمقدار 20% مقارنة بالخطة.

وأضاف الفقيه «احتفلنا في سابك مع شركائنا ببدء العمل في إنشاء أول نموذج في العالم لوحدات التكسير البخاري التي يتم تسخينها بالكهرباء، مشيرا إلى أن التقنية الجديدة تعتمد على استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، ومن ثم فإنها قادرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيماويات بنسبة 90% مقارنة بالتقنيات التقليدية، وذلك في إطار التزام «سابك» بالاستدامة والابتكار.