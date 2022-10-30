التأمينات عضو دائم في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوا دائما في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، كواحدة من 8 دول بين كل المنظمات والدول الأعضاء، والبالغ عددها 322 منظمة.

جاء ذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة كثير من القادة وصانعي القرار والخبراء في مجال الحماية والتأمين الاجتماعي حول العالم.

وعبر محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، عن اعتزازه بانتخاب التأمينات الاجتماعية عضوا دائما في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، مبينا أن انتخاب المؤسسة يدل على الدور الفاعل والأهمية البارزة التي تسهم بها المؤسسة في برامج وأهداف الجمعية، إذ تشارك المؤسسة بفعالية في برامج وفعاليات وملتقيات الجمعية، والتي تسعى إلى تعزيز مفهوم الحماية التأمينية والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات العاملة في هذا المجال.

وأضاف النحاس أن انتخاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضوا دائما في الجمعية سيعزز من تمثيل المؤسسة في الجمعية، كما سيسهم في دعم رؤية وأهداف المؤسسة المستقبلية، التي تهدف إلى تحقيق تأميني اجتماعي مستدام يفي بالالتزامات الحالية والمستقبلية بكل كفاءة، مع تقديم منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة للعملاء.

يذكر أن المؤسسة قد وقعت على هامش المنتدى اتفاقية مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في 2024م، والذي يعد أحد المنتديات المهمة وتنظمه الجمعية كل 3 سنوات على مستوى دول آسيا والمحيط الهادئ، ويجمع نخبة وقادة ومختصي الحماية التأمينية في العالم.