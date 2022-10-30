تراجع أرباح تداول السعودية إلى 89 مليونا بالربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة إلى 89 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 115 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23%.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة، بلغ الربح التشغيلي 92 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 130 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 30%.

فيما بلغ إجمالي الربح 146 مليون ريال مقابل 179 مليون ريال بتراجع 18%.

وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام فقد تراجعت بنسبة 23% لتبلغ 376.4 مليون ريال، مقابل 477 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 3.06 ريالات، مقابل 3.98 ريالات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

أسباب الانخفاض بالربع الثالث

الإيرادات التشغيلية

انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 257.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2022م مقارنة بـ262.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 18.7%.

المصاريف التشغيلية

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 25.0% على أساس سنوي لتصل إلى 165.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2022م مقارنة بـ132.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعة بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 106.0 ملايين ريال في الربع الثالث من 2022م مقارنة بـ145.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

إجمالي الربح

انخفض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 145.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2022م مقارنة بـ178.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

أسباب الانخفاض خلال التسعة أشهر الأولى

الإيرادات التشغيلية

انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 849.2 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2022م مقارنة بـ908.5 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض أنشطة التداول بنسبة 21.1%

المصاريف التشغيلية

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 14.7% على أساس سنوي لتصل إلى 465.2 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2022م مقارنة بـ405.5 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة، بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)

انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 21.6% على أساس سنوي لتصل إلى 428.7 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2022م مقارنة بـ546.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

إجمالي الربح

انخفض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 15.5% على أساس سنوي ليصل إلى 548.9 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2022م مقارنة بـ649.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.