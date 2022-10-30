شكرا لقرائتكم خبر هبوط أرباح التصنيع في الربع الثالث 95% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هبط صافي أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 95%، في الربع الثالث من العام الحالي، محققة 17.1 مليون ريال مقابل 333.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفق النتائج المالية الأولية للشركة، بلغ الربح التشغيلي 179 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل 526.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 66%.

وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ صافي الربح 623.2 مليون ريال، مقابل 1.01 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 0.93 ريال مقابل 1.52 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين، دون حقوق الأقلية، 9.5 مليارات ريال، مقابل 8.7 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 9.4%.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح في الربع الثالث بشكل رئيس إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والمبيعات، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لبعض المنتجات، إضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة المواد الأولية وتكاليف الشحن وتكاليف التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، رغم انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة.

فيما يعود انخفاض صافي الربح في الأشهر التسعة بشكل رئيس إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة لبعض المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة المواد الأولية وتكاليف الشحن وانخفاض الإيرادات الأخرى، رغم ارتفاع المبيعات لبعض المنتجات الأخرى نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع والكميات المباعة، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.