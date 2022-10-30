نماء تتحول إلى الخسائر مسجلة 5.3 ملايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت شركة نماء للكيماويات إلى الخسائر في الربع الثالث من العام الحالي مسجلة صافي خسارة بقيمة 5.3 ملايين ريال، مقابل ربح 4.8 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة أن الخسارة التشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل ربح 5.1 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 54.7 مليون ريال، مقابل 24.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 124.2%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين، دون حقوق الأقلية، 387.4 مليون ريال في الفترة الحالية، مقابل 322.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 20%.

ووصلت ربحية السهم إلى 2.33 ريال مقابل 1.04 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي خسارة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في متوسط هوامش ربح بيع المنتجات النهائية، وارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية خلال الفترة، وارتفاع تكلفة التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، هذا على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة.

فيما أرجعت ارتفاع صافي الربح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية، هذا على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية، وارتفاع تكلفة التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى.