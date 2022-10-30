طلب مرئيات العموم لصيغة عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح البنك المركزي السعودي مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد» لطلب مرئيات العموم، داعيا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من جهود البنك المركزي لتطوير قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه، واستمرارا لجهوده في تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

وبين البنك المركزي أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، التي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك خلال بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.

وأوضح المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد» خلال 15 يوما، علما بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه الصيغة النموذجية.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على مشروع المسودة خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/FinanceContract/Pages/default.aspx .

مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد







استقبال مرئيات العموم خلال 15 يوما



جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد النسخة النهائية



الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي



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