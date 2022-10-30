شكرا لقرائتكم خبر عن "100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على مروحة مذهبة للفرعون الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون..آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

عَثر هوارد كارتر على مروحتين داخل المقبرة، وقد كان لقب "حامل مروحة الملك" لقبًا هامًا حمله عدد من الشخصيات المسئولة في مصر القديمة.

زُينت المروحة بريش نعام، كما تم تزيين يدها بأسماء ميلاد وعرش الملك، زُينت المروحة كذلك من كلا الجانبين بنسرين يمثلان معبودتي الحماية لمصر العليا والسفلى.

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