شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 5 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 1.5%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.9%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ونزل قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة الموزعون بنسبة 0.5%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.9 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.35%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 27.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.9 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 68.5 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4533 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3236 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3581 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.