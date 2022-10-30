شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع.. مهلة يومان من تاريخ إصدار الفاتورة لإرسالها إلى الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم ، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة في نشرة تلفزيون الخليج 365 ، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 15 جنيها، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، وتحرك عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1235 جنيها للجرام مقابل 1220 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1059 جنيها.

عيار 21 سجل 1235 جنيهات.

عيار 24 سجل 1411 جنيه.

الجنيه الذهب 9880 جنيهات.

كما استعرض النشرة ما أكده مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ 3 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يومين من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بدءًا من 1 ديسمبر القادم ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أنه يتم

واستعرض عبد الحليم سالم تصريحات الدكتور محمود محيى الدين من أن العمل المناخى لابد أن يؤدى إلى معالجة مشكلات المجتمع ، لافتا أن مؤتمر شرم الشيخ يعزز البعدين الإقليمى والمحلي للعمل المناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين .

أشار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يهتم بإيجاد حلول تجعل من العمل المناخى مجالاً لعلاج مشكلات المحتمع وأزماته، لا تفاقمها.

وجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في منتدى الاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات مبادرة سفراء الاقتصاد الأخضر التي أطلقتها جامعة مدينة السادات، بمشاركة دكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة.

وقال محيي الدين إن المؤتمر يسعى لتنفيذ العمل المناخي دون تجاهل للأزمات التي يمر بها العالم مثل زيادة أسعار الوقود والغذاء، وزيادة معدلات الفقر حول العالم خاصةً بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

كما استعرضت النشرة ما كشفه الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، عن أن عدد العبوات المتداولة في مصر 4 مليارات عبوة، موضحًا أن أكثر من 90% منها يصنع في مصر.

واستعرضت النشرة تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة، أن مصر من أوائل البلدان التى نجحت فى تصنيع اللقاحات محليًا، لتشق طريقها عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدةٍ من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجاتهم بجودة عالية، وأسعار مناسبة دونما أي ممارسات احتكارية،

وقد بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ537 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها 38.7%