بعد ارتفاع الدولار.. وزير التموين يعلن عن إجراءات رادعة لمواجهة رفع الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إجراءات رادعة لمواجهة رفع الأسعار، بجانب زيادة ضخ السلع بالأسواق.

وأكد المصيلحي، أنه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماع موسع غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، حيث إن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.

وأوضح وزير التموين، أن الاجتماع سيضم كافة المشاركين في الصناعات الغذائية لفرض الانضباط بالأسواق وضبط الأسعار ولا يمكن لأحد أن يحدد موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لابد أن يتوافر لدينا حالة من التكاتف في القدرات والإمكانيات لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

وقد وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وقد عرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذاً في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر إبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم. وبالنسبة للسكر، فيكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه حتى شهر فبراير القادم، علماً بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير. أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه. كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 12 شهراً و5 شهور على التوالي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدان، وبتكلفة استثمارية حوالي 5,5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

وقد وجه الرئيس بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة.

كما عرض السيد وزير التموين في ذات السياق أبرز المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصةً ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من خلال مجمعات المصانع في كلٍ من مدينة السادات وبرج العرب وسوهاج، أخذاً في الاعتبار أن الشركة القابضة تمتلك مجموعة من أعرق شركات الصناعات الغذائية في مصر، وتغطي منتجاتها جميع المحافظات عن طريق أكبر شبكة توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية.