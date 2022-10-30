شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد.. الاتصالات تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 30-10-2022 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الناشئة المصرية نجحت في اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، بفضل جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار لهذه الشركات

وزير اتصالات: نستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للشركات الناشئة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الناشئة المصرية نجحت في اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، بفضل جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار لهذه الشركات، مما جعل مصر تحتل الصدارة من حيث جذب رؤوس أموال للشركات الناشئة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والثاني من حيث حجم الاستثمار في المنطقة.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر الوزارة، بمناسبة إعلان منح تمويل جديد لشركة money fellows من صندوق رأسمال المخاطر يصل إلى 31 مليون دولار، أن وزارة الاتصالات تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المتدفقة من الخارج على الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن وزارة الاتصالات تعمل على عدة محاور لتشجيع الشركات الناشئة أهمها إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، والتي يتم إنشائها بمختلف المحافظات لاستقبال الشركات الناشئة وإتاحة الفرص التدريبية من التواصل مع الشركات العالمية الرائدة في القطاع، كما يتم تقديم دورات تدريبية في مختلف التخصصات للشركات الناشئة سواء المجالات التجارية والاقتصادية والتسويقية.

الضرائب: مهلة يومان من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية لإرسالها على المنظومة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ 3 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يومين من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بدءًا من 1 ديسمبر القادم ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أنه يتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار) اعتبارا من 1/1/2023

وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومتابعة اّخر الاستعدادات لإقامة احتفالية إعلان المشروعات الفائزة، والمقرر عقدها الخميس 3 نوفمبر المقبل.

وناقشت هالة السعيد خلال الاجتماع الاستعدادات التي تم تنفيذها تمهيدًا لعقد مؤتمر اعلان المشروعات الفائزة ضمن المبادرة، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

وقالت هالة السعيد إنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحه أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتشجيع التصدير

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة لتطوير إنتاجية وقدرات المشروعات الصغيرة لتغطية احتياجات السوق المحلى والحصول على فرص تصديرية، وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في الخارج من خلال التعاون مع العديد من المنصات التجارية العالمية الكبرى والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتصدير منتجات مشروعات الشباب إلكترونيا أو من خلال مشاركة الجهاز في العديد من المعارض الدولية، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة لعرض منتجاتهم في الخارج وإبرام تعاقدات للتصدير.