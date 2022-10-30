شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يستقبل الشركات في المعرض الدولي للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جناح مركز تحديث الصناعة في "المعرض الدولي الأول للصناعة" تقديم عدد من الخدمات لقطاع الصناعة واستقبال الراغبين في الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها المركز لعملائه من مصانع وشركات ورواد أعمال والتي من بينها الدعم الفني ومساعدة الشركات على تعميق التصنيع المحلي

ويتواجد جناح مركز تحديث الصناعة في قاعة 2 داخل "المعرض الدولي الأول للصناعة" والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتركز رؤية "المعرض الدولي الأول للصناعة" على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية، العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة يركز على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

ويستهدف المعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.