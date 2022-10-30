شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستحدث سوقا جديدا لعقد مزادات على أسهم لم تحقق إقفالا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، استحداث سوق جديد (AUCT) مخصص لعقد مزادات على الأوراق المالية التي لم تحقق أي سعر إقفال جديد نظرًا لضعف معدلات التداول عليها وذلك لتحديد سعر فتح جديد في ضوء آليات العرض والطلب عليها بالسوق،

يأتي ذلك في ضوء العديد من الطلبات التي وردت إلى البورصة من الشركات الأعضاء وفى ضوء قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد التداول والقواعد المرتبطة بتنظيم السوق وتوجيه الدعم والمساندة لتعزيز كفاءة ونشاط وسيولة سوق الأوراق المالية.

وقالت البورصة، بناءً على الطلبات المقدمة إلى البورصة يتم عقد مزاد بالسوق المخصص لذلك AUCT) ) على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القاهرة للزيوت والصابون، لتحديد سعر إقفال جديد في ضوء آليات العرض والطلب والسماح بتسجيل أوامر البيع والشراء على الورقة المالية وذلك بدون التقيد بحدود سعرية وفقاً للضوابط المعمول بها في جلسة مزاد سعر الاقفال.

وحددت إدارة البورصة، فترة مزاد سعر الإقفال: تمتد من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر ولمدة خمس أيام عمل ليتم تسجيل أوامر البيع والشراء وبدون تنفيذ عمليات خلال تلك الفترة، وعلى أن يبدأ يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر احتساب السعر النظري وذلك من توقيت 13:15:00 ليتم إغلاق المزاد في توقيت غير محدد (عشوائي) من توقيت 13:45:00 وحتى توقيت 14:00:00 من يوم الخميس الموافق 10/11/2022.

أما فترة الإيقاف، تمتد من توقيت إغلاق المزاد وحتى توقيت 14:00:00 من يوم الخميس الموافق 10/11/2022، وهي الفترة التي لا يسمح فيها بتعديل أو إلغاء الأوامر أو إدخال أوامر جديدة عن طريق شركات السمسرة

وبالنسبة لجلسة التداول بسعر الإقفال مدتها ثلاثون دقيقة من توقيت 14:00:00 وحتى 14:30:00 من يوم الخميس الموافق 10/11/2022، وخلال هذه الجلسة يتم تنفيذ الأوامر بالسعر المحدد بالمزاد (سعر الأقفال) ويسمح بتعديل الأوامر الغير منفذة بحيث تكون بسعر مساوى لسعر الأقفال ويسمح بإدخال أوامر جديدة بنفس السعر.

وعلى شركات السمسرة مراعاة أن تكون جميع الأوامر محددة السعر وغير مشروطة ومفتوحة المدة (Good Till Canceled) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المُسجلة، كما يجب إلغاء كافة الأوامر المُسجلة على الورقة المالية بحد أقصى يوم العمل السابق ليوم فتح المزاد، علماً بقيام نظام التداول آلياً بإلغاء جميع الأوامر المُسجلة على الورقة المالية فور نقل الورقة المالية بالسوق الجديد AUCT بدون إخطار.

وحددت اعتباراً من جلسة التداول التالية يكون سعر الإقفال الجديد الناتج عن المزاد هو سعر الفتح للورقة المالية ويكون التداول عليها طبقاً للحدود السعرية وآليات الإيقاف المؤقت المعمول بها بالسوق المدرجة به وتلغى كافة الأوامر الغير منفذة قبل بداية هذه الجلسة بدون إخطار.