شكرا لقرائتكم خبر "السعودية للصناعات الجيرية" تُعين مستشار مالي لطرح وتسجيل أسهمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إجراءات تسجيل وطرح أسهم "السعودية للصناعات الجيرية" لغرض الاكتتاب العام في السوق الموازية (نمو)، وذلك عن طريق تعيين مستشار مالي "الخير كابيتال" للعمل فيما يتعلق بتسجيل وطرح أسهم الشركة، الذي سيكون خاضعًا للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول).

كما عُينت "سنتر فر كوربورت سيرفسس" كمديرًا إداريًا للمشروع المطروح من"السعودية للصناعات الجيرية"، والتي يبلغ رأس مالها الحالي (200,000,000) ريال سعودي.

وفي السياق ذاته، أعرب ريان الخويطر نائب الرئيس التنفيذي لـ 'الخير كابيتال"، عن سعادته بهذا بالتعاون المُثمر، معلقًا: "حريصون على التعاون في هذه المجالات المُميزة، والتي يٌتوقع منها أن تكون إضافة إلى السوق الموازية (نمو)؛ لتعطي المستثمرين فرصة لتنويع استثماراتهم".

وشهد توقيع الاتفاقية بين الجانبين، كلًا من: سعادة الأستاذ عبد العزيز بن ماجد القصبي، رئيس مجلس إدارة "السعودية للصناعات الجيرية"، وأعضاء مجلس إداراته؛ الأستاذ عبد العزيز بن طارق البسام، والأستاذ عبد المجيد بن حمد عبد الله الجميح، والأستاذ أحمد سليم عليوة الرئيس التنفيذي، ومن جانب "الخير كابيتال"، حضر التوقيع الأستاذ ريان بن حمد الخويطر نائب الرئيس التنفيذي.

وتعد "السعودية للصناعات الجيرية" التي تأسست بتاريخ في ١٠/٤/ ١٣٩٧هـ، الموافق ٣٠ مارس عام ١٩٧٧م، شركة مساهمة مقفلة سعودية، مقرها الرياض، تتمثل أنشطتها في صناعة العناصر الكيميائية، والطوب الرملي، والجير الحيّ، والجير المطفأ، ومنتجات مشتقات الجير الأخرى.

والجدير بالذكر أن المستشار "الخير كابيتال" يقدم عدداً من الخدمات الاستثمارية من بينها إدارة الأصول، وخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والحفظ، بما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة للخدمات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي، مع الحرص التام على تقديم الخدمات والمنتجات وفق أعلى مستويات التميز.