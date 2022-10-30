شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأثاث: الرخصة الذهبية تجذب الاستثمار الخارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق حبشي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بأن منح رئيس الجمهورية الرخصة الذهبية لمدة 3 اشهر هى منحة يجب استفادة المصنعين منها فى دعوة المستثمرين فى الخارج للاستثمار فى مصر و بالأخص فى مدخلات الإنتاج التى يمكن توطين صناعتها فى مصر.

وأوضح أن الصناعات التي تأتى على رأس هذه القائمة بالنسبة لصناعة الأثاث ، تتمثل في الشركات المنتجة للمواد اللاصقة و الدهانات و الاسفنج و اللدائن و أقمشة التنجيد و أكسسوارات الأثاث، مشيدا بمبادرة ابدأ و المشروعات التى تم تدشينها أمس و التى ستحرص الغرفة على دارسة المشروعات التى من الممكن ان يتم التعاون فى تدشينها من خلال المبادرة.

هذا وشارك من قطاع الأثاث عدد كبير من الشركات ضمن فاعليات المعرض و التى شغلت 1500 متر مربع من مساحة العرض، وتم دعوة اعضاء اليعثات و الهيئات الدبلوماسية لزيارة أجنحة العارضين من صناع الأثاث، وجاءت المعروضات متنوعة و تلبى جميع الاحتياجات و تتناسب مع معظم القوى الشرائية.