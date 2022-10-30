شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 23.80 للشراء، 23.90 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.10 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 22.85 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى22.85 جنيه للشراء.

22.99 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى23.80 جنيه للشراء.

23.90 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"23.80 جنيه للشراء.

23.90 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر23.80 جنيه للشراء.

23.90 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية24.10 جنيه للشراء.

24.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.12 جنيه للشراء.

24.20 جنيه للبيع.