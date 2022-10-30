يتخطى 77 جنيهًا.. سعر الدينار الكويتي يواصل الصعود مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، الموافق 30 أكتوبر 2022 للمرة الثانية، ليصل مجمل الزيادة إلى أكثر من 3 جنيهات، على خلفية تحريك سعر الجنيه أمام كافة العملات من أجل منح الاقتصاد مرونة أوسع أمام التجارة العالمية.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، فقد صعد سعر الدينار الكويتي من مستوى 71.24 جنيه للشراء ومستوى 74.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 74.46 جنيه للشراء ومستوى 77.54 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، ارتفاعا من مستوى 70.39 جنيه للشراء ومستوى 73.39 جنيه للبيع، إلى 74.49 جنيه للشراء وسعر 77.54 جنيه للبيع.

كما صعد سعر شراء الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي من مستوى 72.22 للشراء ونحو 74.44جنيه للبيع، إلى مستوى 75.38 جنيه للشراء ومستوى 77.59 جنيه للبيع.

والخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف مرة أخرى، وألغى حظر القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (NDFs) Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.