شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجلود: افتتاح الرئيس للمعرض الدولى الصناعة يؤكد اهتمام الدولة بتنمية القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى أبو حلقة عضو مجلس إدارة غرفة الجلود، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر والمعرض الدولي الذي يقيمه اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد، يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بدعم وتوطين الصناعة الوطنية.

وأضاف في تصريحات خاصة على هامش المعرض الدولي للصناعة، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً والتي تسمح بتحرير سعر صرف الدولار والغاء القيود على الاستيراد جزئيا تعد خطوة تقضي على وجود سعرين للعملة الأجنبية وكذلك تشجع الاستثمار والتجارة وتحفز الصادرات والإنتاج وتوفر العملة الأجنبية للصناعة.

وأضاف أن الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة يركز على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

وأشار إلي أن الملتقى والمعرض يستهدف طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.