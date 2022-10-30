شكرا لقرائتكم خبر عن 530.5 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2020/2021 وكان من أهم مؤشراتها بلغ عدد الشون فى القطاع العام/الأعمال العام 450 شونة عام 2020/2021.

وقال البيان إن عدد الشــون فى القطــاع الخــاص بلغ 72 شونة عام 2020/2021، وبلغ عدد المخازن فى القطاع العام / الأعمال العام 731 مخزن عام 2020/2021، وبلغ عدد المخازن فى القطاع الخاص427 مخزن عام 2020/2021.

وسجل رصـيد آخر العـام من مجـموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 544.2 ألف طن عام 2020/2021, ويمثل القمح نسبة 97.5% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 530.5 ألف طن عام 2020/2021.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 61,4 ألف طن عام 2020/2021 ويمثل دقيق القمح البلدى نسبة 1% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 613 طن عام 2020/2021.

وبلغ عدد الثلاجات فى القطاع العام / الأعمال العام 3 ثلاجة عـام 2020/2021، وبلغ عدد الثلاجات فى القطاع الخاص 3347 ثلاجة عـام 2020/2021، كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 5.6 مليون طن عام 2020/2021، وتمثل البطاطس نسبة 40.2% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 2.3 مليون طن عام 2020/2021.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية 701.9 ألف طن عام 2020/2021 وتمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 13.5% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 95.1 ألف طن عام 2020/2021.

وبلغ عدد الصوامع فى القطاع العام / الأعمال العام 13 صومعة عام 2020/2021، وبلغ عدد الصوامع فى القطاع الخاص 5 صوامع عام 2020/2021، وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 667,8 ألف طن قمح, ويمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة عام 2020/2021.