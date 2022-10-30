متخطيًا حاجز الـ 24 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى 24 جنيها لكل دولار، في مصر بشكل رسمي، اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بالتعامل على المشتقات المالية للجنيه المصري.

ونشر موقع "القاهرة 24" قائمة بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 24 جنيها للشراء ومستوى 24.10 جنيه للبيع في 4 بنوك هي بنك الاستثمار العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية SAIB وبنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني.

وسجل أعلى سعر للدولار في مصر، في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.10 جنيه للشراء ومستوى 24.20 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 22.85 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 23.15 جنيه للشراء، 23.25 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر، 23.15 جنيه للشراء، 23.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 23.30 جنيه للشراء، 23.40 جنيه للبيع.

والخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف مرة أخرى، وألغى حظر القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (NDFs) Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.