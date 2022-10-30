شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته هذا العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع وكالة الطاقة الدولية الرائدة في توقعات الطاقة العالمية ،أن الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته هذا العقد لأول مرة ، حيث يلوح في الأفق ذروة الطلب على الغاز.

وحتى في ظل السيناريو الأقل ملاءمة للمناخ في وكالة الطاقة الدولية ، فإن استخدام الغاز سينمو ببطء فقط حتى عام 2030 قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار، خاصة أن تقرير العام الماضي توقع استمرار النمو حتى عام 2050.

وبحسب تقارير إعلامية دولية : أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز ودفعت الحكومات إلى تسريع نشر الطاقة المتجددة ، لا سيما في أوروبا ، وبدرجة أقل ، فإن ذروة الغاز المتوقعة ترجع إلى عودة البلدان مؤقتًا إلى الفحم أو النفط بسبب ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يبلغ الفحم ذروته في السنوات القليلة المقبلة بينما قد يصل الطلب على النفط إلى نقطة عالية في منتصف عام 2030 ، حتى إذا لم تقم الحكومات بتحسين سياساتها المناخية ، فإن الطلب على الوقود الأحفوري سينخفض ​​بشكل مطرد من منتصف عام 2020 إلى عام 2050 ، لكن هذا لن يكون بالسرعة الكافية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

وذكر التقرير أن إعادة توجيه الاستثمارات في مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة هذا العقد يمكن أن تمول بالكامل توسيع نطاق طاقة الرياح والطاقة الشمسية المطلوب لتحقيق الهدف ، وفقًا لتحليل لسيناريوهات رئيسية متوافقة مع 1.5C أجراها معهد الأبحاث IISD.

وقال انه سيتم إنفاق ما يقدر بنحو 570 مليار دولار على تطوير واستكشاف النفط والغاز الجديد سنويًا بين عامي 2020 و 2030.

وإذا تم الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، فإن هذه الاستثمارات ستسد فجوة التمويل السنوية البالغة 450 مليار دولار لإزاحة إنتاج النفط والغاز بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية.

يخلص التحليل إلى أن جميع السيناريوهات الرئيسية المتوافقة مع 1.5 درجة مئوية بدون تجاوز أو تجاوز محدود تتفق مع وكالة الطاقة الدولية: الاستثمارات الجديدة في إمدادات الوقود الأحفوري لا تتوافق مع إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد وستحتاج بعض المشاريع إلى التقاعد مبكرًا.

أرجع التقرير ذلك الى أرباح الوقود الأحفوري ، لافتا انه كان من الممكن أن تدفع شركات الوقود الأحفوري الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المناخ والتي عانت منها مجموعة من 58 دولة معرضة للخطر والمعروفة باسم V20 بين عامي 2000 و 2019 وكان لديها ما يقرب من 30 تريليون دولار من الأرباح المتبقية . بلغت تكلفة الأضرار في V20 525 مليار دولار - 1.7٪ فقط من أرباح الصناعة.

جاء ذلك وفقًا لإيجاز ، أيدته 24 منظمة غير حكومية ، وأعدته رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي ، داعية الدول الغنية للموافقة على صندوق جديد في كوب 27 لمساعدة ضحايا المناخ في البلدان النامية على التعافي من آثار المناخ.

وتقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية بنحو 290-580 مليار دولار بحلول عام 2030 وحتى الآن ، تم التعهد بمبلغ 16 مليون دولار في آليات خارج الأمم المتحدة لتغير المناخ.