شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة مصر لمضاعفة أعداد السياح الوافدين خلال السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقى والتعاون الدولي "المجتمع المدني والتنمية المستدامة" دورته الـ25، والذي يُقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر الجاري بمحافظة الأقصر.

ونيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في هذا المؤتمر.

وقالت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، إن صناعة السياحة تعد أحد روافد الاقتصاد في الدول وتساهم في اقتصاديات الدول الكبرى، لافتة إلى أن الدولة المصرية تستهدف خطة طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال السنوات القادمة، كما تشجع الاستثمار في صناعة السياحة وتُقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في قطاع السياحة.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة سها بهجت، عوامل الجذب السياحي بالمقصد السياحي المصري، كما تحدثت عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة أعداد السائحين الوافدين لجميع المقاصد السياحية المصرية، مشيرة إلى أبرز محاورها وهى مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.

وشهد المؤتمر تخصيص جناح للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تم تزويده بالأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والمواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها لضيوف المؤتمر.