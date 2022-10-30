شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 48.8٪ عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويعرض ”الخليج 365” أهم المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية وفقا لما يلي:
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 32.5 مليـار دولار عام 2021، مقابل 25.1 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 29.9٪.
- بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2020 بارتفاع بلغت نسبته 164.3٪.
- بلغت أعلي نسبة للصادرات المصريـة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2021 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 46.2٪ من جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 27.3% من جملة الصادرات المصرية، تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 18.9 % من جملة الصادرات المصرية.
- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها الغاز الطبيعي بقيمة 3.9 مليـار دولار عـام 2021 مقابـــل 0.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 789.1 ٪.
- بلغت قيمة بترول خام 3.2 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 169.5٪.
- بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.0٪.
- بلغت قيمة حديد ومصنوعاته 1.7 مليار دولار عام 2021 مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 109.0 ٪.
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.6 مليار دولار عام 2021مقابل 0.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.9 ٪.