شكرا لقرائتكم خبر فوز تحالف معادن وباريك بمنافسة رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوزَ تحالف شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وشركة باريك جولد تي 7 المحدودة «باريك»، للحصول على رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني، التي تعد ثاني منافسة تطرحها الوزارة ضمن خططها لطرح عدد من رخص الكشف عن طريق المنافسة تحت مظلة مبادرة الاستكشاف المسرع.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أمس، أن الموقع حظي باهتمام أكثر من 20 شركة تعدينية محلية ودولية للحصول على رخصة الكشف، تأهل منها 13 شركة إلى مرحلة تقديم العروض.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت عرضين للمنافسة على رخصة كشف موقع «أم الدمار التعديني»، وذلك بعد استيفاء معايير التأهيل، التي من أهمها: الخبرة الفنية والقدرة المالية والالتزام بخطط الإدارة المجتمعية والبيئية وبرامج العمل ذات الصلة، مشيرة أن تحالف «معادن» و « باريك « كان الأبرز من حيث الالتزام بأهداف المملكة لتسريع الاستكشاف، والالتزام بالتنمية المجتمعية والبيئية.

وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن مرحلة تقديم العروض شهدت منافسة قوية بين شركات التعدين الرائدة دوليا، وأن التحالف أكد التزامه بتلبية معايير التقييم التي حددتها الوزارة، بما يتماشى مع نظام الاستثمار التعديني وأهداف مشروع المنافسات التعدينية التي من أهمها: تعزيز الإنفاق على الاستكشاف بالمملكة وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمواقع التعدينية.

وأشارت الوزارة إلى التزام تحالف «معادن» و» باريك « بصرف ما يزيد على 47 مليون ريال لإجراء كثير من الأعمال لتسريع الاستكشاف بالموقع، منها: حفر أكثر من 54000 متر وتنفيذ مسح جيوفيزيائي وكيميائي متكامل في موقع أم الدمار.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التحالف سيخصص أكثر من مليون ريال لمختلف المبادرات المجتمعية التي تشمل توظيف أهالي المناطق المجاورة للموقع، وتطوير الكلية التقنية المحلية في محافظة مهد الذهب، وتدريب الخريجين خلال برنامج الاستكشاف لمدة عامين، والتدريب العملي لستة طلاب جامعيين، ورعاية أحد البرامج العلمية المدرسية، بالإضافة إلى برنامج التوعية بالسلامة.

ويقع موقع «أم الدمار» على بعد 300 كلم شمال شرق جدة و25 كلم شمال غرب مدينة مهد الذهب، على حزام جبل صايد التعديني، حيث تمثل أنشطة الاستكشاف المستمرة في الموقع علامة فارقة مهمة في تحويل قطاع التعدين بالمملكة إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني

• فوز تحالف شركتي «معادن» و«باريك»

• الموقع حظي باهتمام 20 شركة تعدينية

• تأهل 13 شركة إلى مرحلة تقديم العروض.

أهم معايير التأهيل

• الخبرة الفنية

• القدرة المالية

• الالتزام بخطط الإدارة المجتمعية والبيئية

التزامات التحالف

صرف 47 مليون ريال لإجراء أعمال لتسريع الاستكشاف بالموقع منها:

• حفر أكثر من 54000 متر، وتنفيذ مسح جيوفيزيائي وكيميائي متكامل

• تخصيص مليون ريال لتوظيف أهالي المناطق المجاورة للموقع، وتطوير الكلية التقنية المحلية في مهد الذهب، وتدريب الخريجين