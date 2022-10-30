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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وقع المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة فالي البرازيلية، لتطوير مصنع ومركز لوجستي لمعالجة وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في رأس الخير.

ومثل المركز في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ومن جانب شركة فالي الرئيس التنفيذي إدواردو بارتولوميو، وذلك على هامش انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح المركز في بيان، أمس، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير مصنع ومركز لوجستي لمعالجة وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية، سعيا منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتسهم في إحلال الواردات للمملكة.

وأشار إلى أن ذلك ياتي نظرا للنمو الاقتصادي القوي للمملكة، خاصة في قطاعي التشييد والبناء، وفي ظل الحاجة الماسة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الحديد لتلبية هذا النمو في الطلب.

وحدد المركز الوطني للتنمية الصناعية وبإشراف من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية الاحتياج السنوي الذي يقدر بأكثر من 5 ملايين طن سنويا من الصلب، لإضافتها إلى الطاقة الإنتاجية السنوية والمقدرة بأكثر من 16 مليون طن.

وستضيف الطاقة الإنتاجية الجديدة منتجات حديدية جديدة تستهدف القطاعات المتقدمة، مثل الجيش والتعبئة وبناء السفن والنفط والغاز والسيارات وغيرها، وقد تم تحديد كريات خام الحديد من قبل المركز الوطني للتنمية الصناعية بأنها المادة الأولية الرئيسية لصناعة الصلب، وهي ضرورية لضمان الإمداد المستمر من المواد الخام للصناعة المحلية، حيث يعمل المركز مع شركاء دوليين لتطوير قدرات كريات خام الحديد المحلية.

ويعد المشروع أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وهو باكورة مبادرة تأمين سلاسل الإمداد لقطاع الحديد، حيث تبلغ قيمته التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 4 مليارات ريال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن سنويا من كريات الحديد التي تعد المادة الرئيسية لإنتاج الصلب، ومن المتوقع أن يوجد المشروع 400 وظيفة مباشرة، مما يعزز من استدامة ونمو قطاع صناعة الصلب في المملكة.

مصنع ومركز لوجستي لمعالجة وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة

