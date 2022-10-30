الصندوق السعودي للتنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع في جمهورية كوت ديفوار اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة على الجمهورية للمشاريع التنموية التي يمولها الصندوق، مع وزير الاقتصاد والمالية أداما كوليبالي نيابة عن حكومة كوت ديفوار، خلال زيارة وفد الصندوق برئاسة المدير العام للعمليات المالية سعيد القحطاني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله السبيعي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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