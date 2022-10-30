شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أقصر كابل بحري مصري للربط بين القارات الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكابل البحري الجديد Red2Med المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات ورفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية في مصر، ويقدم ”الخليج 365” 5 معلومات عن الكابل الجديد.

1- يبدأ كابل Red2Med من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبي في طريق المرشدين (ICE).

2- يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا، كما أنه يعد نقلة نوعية في مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.

3- يتكون من ثلاثة قطاعات تتميز ببعدها عن المسارات العامة المعتادة، حيث يبدأ جنوبًا من وصلة الفيسطون البحرية للبحر الأحمر التي تربط محطات الإنزال في البحر الأحمر، رأس غارب والزعفرانة والسويس، ثم يمتد شمالًا إلى مسار (ICE) على طول الضفة الغربية لقناة السويس بطول 200 كيلومتر ليربط بين محطة إنزال السويس 2 ومحطة إنزال بورسعيد 2، ليتصل أخيرًا بوصلة الفيسطون البحرية للبحر الأبيض المتوسط التي من المقرر أن تربط بين محطات الإنزال في البحر المتوسط.

4- يدعم الكابل بذلك اتصالاً دوليًا أفضل بين الشرق والغرب، ويصبح أقصر وأسرع المسارات التي تربط بين القارات الثلاث أوروبا وإفريقيا وآسيا.

5- يعد الكابل البحري Red2Med رقم 15 للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بعدما ضخت الشركة استثمارات ضخمة وصلت إلى نحو نصف مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية الدولية من محطات إنزال ومسارات أرضية تربط بينها، كما استثمرت نحو نصف مليار دولار أخرى في نفس الفترة لتوسيع نطاق شبكتها جغرافيًا عن طريق الدخول كعضو في التحالفات الدولية المالكة للكابلات البحرية العابرة لجمهورية مصر العربية.