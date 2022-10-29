مؤسسة التأمينات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت اتفاقية مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، لاستضافة المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ القادم، والمقرر عقده في نوفمبر 2024.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بتنظيم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).

ووقع الاتفاقية من جانب التأمينات الاجتماعية معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس، ومن جانب الجمعية الأمين العام مارسيلو أبي راميا كايتانو.