التموين تكشف حقيقة منح المواطنين دعما بـ 2500 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشائعات المتداولة بمنحها دعم 2500 جنيه لكل المواطنين، مؤكدة أن الأمر محاولة نصب باسم الوزارة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

كان قد انتشر على حساب موقع إلكتروني مزعوم لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قررت منح دعم 2500 جنيه مقابل الحصول على بيانات المستفيد، وبمجرد دخول الشخص على الموقع الإلكتروني المزعوم يطلب منه إدخال بياناته ثم تظهر له رسالة مضمونها "بعد التحقق تبين أنك مؤهل للحصول على دعم بقيمة 2500 جنيه، سيكون المبلغ المالي متاحا على الفور بعد اتباع التعليمات المطلوبة"، بهدف النصب على المواطنين.

من ناحية، أخرى تلقى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، تقريراً مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضه للصناعات الغذائية، مفاداه أن شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية قد عملت بكامل طاقتها أمس الجمعة منذ الصباح الباكر فى كل منافذها وستعمل اليوم السبت ايضاً، وأشار التقرير أيضا إلى أن شركتى الجمله العامه والمصرية قد تم فتح مخازنها طوال يوم الجمعة وايضا اليوم والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينيه لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة احمد كمال، أن منافذ تعبئه الأرز والدقيق والمكرونه والسكر والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية ايضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية واضاف أنه تم بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد التقرير ايضاً علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع التموينية الاساسية فى كافة المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي فى إطار تكثيف المعروض منها مع التأكيد علي الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنه من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تشهد منظومة السلع التموينية استقرار تام دون اى نقص في الامداد، او زيادة اسعارها على الرغم من ارتفاع الاسعار عالميًا.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة بأن هناك تعليمات مشددة من جانب الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وكذلك كافة مديريات التموين بضرورة القيام بحملات يومية وجولات تفتيشية على كافة المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.