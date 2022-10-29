شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جمعية رجال الأعمال: 4 مطالب للمستثمرين تبناها مؤتمر الصناعة الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن مؤتمر الصناعة الأول ذكر أكثر من 4 توصيات للجنة وجمعية رجال الأعمال بشأن النهوض بالصناعة الوطنية وجذب الاستثمار المباشر، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار منها تفضيل المنتج المحلي وإصدار الرخصة الذهبية حيث حظيت جميعها علي توافق اتحاد الصناعات.

وقال المنزلاوي، إن تفضيل المنتج المحلي ذكر في أكثر من حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، وتحدث عنها رئيس اتحاد الصناعات خلال مؤتمر اليوم، وهو أهم المطالب التي أرسلت لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، وتبناه المؤتمر الاقتصادي.

أضاف أن من أهم توصيات جمعية رجال الأعمال التي ذكرت بمؤتمر الصناعة، فكرة المعامل المحايدة والدولية وإدارتها من جانب الجامعات المصرية، بجانب تشجيع الاستثمار في التعليم الفني التطبيقي والمدارس التكنولوجية.

وقال إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة توصيات جمعية رجال الأعمال ولجنة الصناعة رسالة إيجابية بأن هناك من يستمع لنا وان الدولة في شراكة مع القطاع الخاص ليس بغرض العائد وانما للنهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار لخدمة التنمية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من لقاء هو أن نسمع لبعض وعلى أهمية التطبيق والتنفيذ للتوصيات والحلول.

أضاف أن دعم الرئيس والحكومة للصناعة يؤكد أن مصر علي الطريق الصحيح نحو الدول الاقتصادية العظمي والتي تعتمد علي الصناعة في نمو اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أشار أن مرحلة الحالية هي للصناعة المحلية وأن كانت تأخرت كثيراً إلا أنها لم تكن تبدأ بدون تهيئة بنية تحتية صالحة ومجهزة لتحقيق استدامة لنمو الصناعة من طرق وموانئ وغاز وكهرباء وطاقة بجانب توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وهو ما ستحققه مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى.