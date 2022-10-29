شكرا لقرائتكم خبر عن فايز أبو حرب: مبادرة "ابدأ" تنقذ المصانع المتعثرة وتشجع صغار الصناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، "مبادرة ابدأ " لدعم الصناعة وتعظيم دورها في تنمية الاقتصاد الوطنى بشكل عام، معتبرا أن المبادرة تضاف للعديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسى في مختلف المجالات، لخدمة المواطن المصرى، وعلى رأسها المبادرة المهمة حياة كريمة، والتي تتكامل معها مبادرة "ابدأ".

أضاف النائب فايز أبو حرب لـ"الخليج 365"، أن مبادرة ابدأ تدعم الصناعة، من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة، ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، لافتا إلى أهمية التعامل مع ملف المصانع المتعثرة، ودفعها للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطنى، بجانب تدشين مصانع جديدة، لا سيما في شمال سيناء، والتي يتم تقديم الأراضى فيها بالمجان للمستثمرين حاليا بقرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما يتفق مع مباديء مبادرة ابدأ .

وتركز المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.