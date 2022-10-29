شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق النمو الاقتصادى ودعم الصناعة أبرز أهداف المبادرة الرئاسية "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة، وتقليل فجوة الاستيراد، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وتعد المبادرة مبادرة شبابية رئاسية، بتكليف من رئيس الجمهورية لشباب البرنامج الرئاسي.

​​وتهدف بحسب الموقع الرسمى للمبادرة، إلى تحقيق الاستدامة والتكامل الاقتصادي مع حياة كريمة، كما ​​تعد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إطلاق مبادرة دعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.