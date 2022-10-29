الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ ٤ أشهر.. والجرام يرتفع ٢٠ جنيها في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات السبت ، ٢٩ أكتوبر، بقيمة ٢٠ جنيهًا، بعد يومين من رفع الفائدة 2% وتحرير سعر صرف الجنيه، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 1225 جنيه للجرام، في أعلى مستوى له منذ ٤ أشهر.

وارتفع سعر الدولار في البنوك، الخميس، ٢٧ أكتوبر، بأكثر من ٣ جنيهات، متجاوزا حاجز ال 23 جنيهًا لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد إعلان الحكومة عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وما تبعه من قرارات البنك المركزي برفع الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وأصدر البنك المركزي، الخميس، حزمة قرارات استثنائية، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.

وكانت أسعار الذهب، سجلت الجمعة 6 مايو ٢٠٢٢، أعلى مستوى للمعدن الأصفر في التاريخ، إذ وصل عيار 21 لـ1230 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت ، ٢٩ أكتوبر، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1050 جنيها.

عيار 21 يسجل 1225 جنيها.

عيار 24 يسجل 1400 جنيها.

الجنيه الذهب 9800 جنيها.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.