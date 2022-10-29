شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من تنفيذ برنامج تدريبى فى "الشبكات ونظم المعلومات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبى جديد بعنوان " الشبكات ونظم المعلومات والتطبيقات "، وذلك للمختصين بأمانة مجلس الوزراء السوداني.

وتضمن البرنامج التدريبى الذي انقسم لمجموعتين مستحدثات الأمن السيبراني وإدارة البنية الأساسية التكنولوجية، وتحليل البيانات وإعداد تطبيقات الويب، حيث نفذ التدريب مجموعة من المتخصصين في نظم المعلومات والتحول الرقمي .

يشار إلى أن هذا البرنامج يعد السابع الذى ينفذه الجهاز للأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ برامج للمختصين فى استراتيجيات البروتوكول الدولى والمراسم، وتعزيز قدرات العاملين في الإدارات الإعلامية، والإدارة العصرية لشكاوى المواطنين، والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية.

وتأتى هذه البرامج التدريبية فى إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتى مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربية الشقيقة.