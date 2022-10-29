شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع الموافقة على القرض.. سهم البنك التجارى الدولى الرابح الأكبر بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مؤشرات البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا عقب إعلان حصول مصر على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.77%، وربح رأس المال السوقى 35 مليار جنيه، وارتفعت 7 أسهم بنسبة تجاوزت 10% وتصدر سهم البنك التجاري الدولي الرابح الأكبر.

1- البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 17.65% ليغلق عند مستوى 32 جنيه.

2- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 14.03% ليغلق عند مستوى 5.120 دولار.

3- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 13.81% ليغلق عند مستوى 23.810 جنيه.

4- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 13.64% ليغلق عند مستوى 3.750 جنيه.

5- العامة لصناعة الورق-راكتا بنسبة 13.64% ليغلق عند مستوى 12 جنيه.

6- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.96% ليغلق عند مستوى 45.980 جنيه.

7- جي بي أوتو بنسبة 10.79% ليغلق عند مستوى 3.88 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 448.3 مليار جنيه إلى 479.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135 مليار جنيه إلى 137.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.