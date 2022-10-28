شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء هبوط "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر
وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 448.3 مليار جنيه إلى 479.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135 مليار جنيه إلى 137.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 583.3 مليار جنيه إلى 616.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.